メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県内有数のスイカの名産地である田原市で、糖度の高いスイカの出荷が最盛期を迎えています。 田原市六連町にある大場忠志さんのビニールハウスでは、シャリシャリとした食感と芳醇な香りが特徴の品種「祭りばやし777」を育てています。 大場さんによりますと、スイカの生育は順調で、例年以上に糖度の高いおいしいスイカができたということです。 今年は春の気候が良く気温