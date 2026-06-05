◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、早大卒でツアー本格参戦１年目の中野麟太朗（三菱電機）が２２位で出て３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１アンダーで首位と４打差の９位で決勝Ｒに進出した。出だし１番は１・５メートルのパットを決めきれずにボギー先行。６番で６メート