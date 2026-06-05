メ～テレ（名古屋テレビ） この地方で甚大な被害が予想される南海トラフ巨大地震。愛知県は、12年ぶりに県独自の被害予測を見直しました。 国によると、今後30年以内に発生する確率が「60％から90％」とされる南海トラフ地震。 愛知県は「マグニチュード9」レベルの地震が起きた場合、県内のほぼ全域で震度6弱以上の揺れが襲うとしています。 最新の防災対策などを反映させて見直された被害想定では、最