メ～テレ（名古屋テレビ） 国政でも議論が進む「議員定数」の削減。地方自治体でも、見直しの動きが出ています。岐阜県の美濃加茂市では、議員の数を「約4割」減らすという議論が本格的に始まりました。 5日に始まった、美濃加茂市の定例議会。 提出されたのは、議員定数の”大幅削減”案です。 「議員定数を現行の16人から10人に見直し、限られた資源の使い方を改めることで、議会の機能を高める」(美濃加茂市