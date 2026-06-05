◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が今季２勝目を懸け、６日のロッテ戦（東京ドーム）に先発する。この日はキャッチボールなどで最終調整。中１２日と十分な休養期間を経て臨むマウンドに「しっかりストライクゾーンに投げて、テンポ良く打たせて取りたい。なるべく野手の守備の時間を短くできるように」と意気込んだ。前回登板は５回１／３を投げ５安打