食料品や日用品の値段が気になる昨今、「少しでもお得に買い物をしたい！」と、考えている人も多いのでは？ 節約のためにお弁当を作っている人は、その食材のコスパにもこだわっているはず。今回は、そんな人の強い味方と言えそうな【業務スーパー】に注目。ラインナップ豊富な商品の中から、お弁当のおかずにコスパ良く手軽に使える食品をピックアップしてご紹介します。 1枚50円以下でコスパ◎ マニアもまとめ買い
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