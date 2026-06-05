愛知県豊橋市の住宅で、妻の頭をハンマーのようなもので殴って殺害しようとしたとして逮捕された男性について、名古屋地検豊橋支部は不起訴処分としました。 5日付で不起訴処分となったのは、豊橋市の男性(68)です。 警察によりますと、男性は5月17日、自宅で妻の背後から突然ハンマーのようなもので頭を複数回殴って殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 妻は頭部裂傷の