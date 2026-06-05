ＤｅＮＡの庄司陽斗投手が６日のソフトバンク戦（横浜スタジアム）でプロ初先発する。青森大から２３年育成ドラフト４位でＤｅＮＡに入団。２５年３月に支配下選手となったが、１軍登板はないまま、同年オフに再び育成選手となっていた。左腕は「一番は楽しみであるっていうところはありますけど。自分がやってきたことを全面に出してプレーできたら」。プロ初先発で本拠地での登板に「もちろんうれしい部分もあります。ホー