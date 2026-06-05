フジテレビ・山粼夕貴アナウンサーの夫で、お笑いタレントのおばたのお兄さんが誕生日になりきりショットを披露した。６月５日に３８歳の誕生日を迎えたおばたはインスタグラムで「本日６月５日で３８歳になりました！国民的人気アニメのあの方と同い年です！バースデイクイズです！」とつづり、人気アニメ「名探偵コナン」に登場する毛利小五郎に扮した姿をアップ。背景には「お笑い芸人オバタ」と書かれていた。続