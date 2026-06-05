過去に川島永嗣や西川周作らも参加した将来の日本代表を担うGKの育成・強化キャンプ日本サッカー協会（JFA）は6月5日、高円宮記念JFA夢フィールドで6月12日から14日にかけて開催される「JFAナショナルGKキャンプ」の参加メンバー20人を発表した。同キャンプは、将来の日本代表を担うGKの育成・強化やアンダーカテゴリー代表チームの育成・強化を目的として1999年から開催されている。ピッチ上でのトレーニングに加え、映像を用