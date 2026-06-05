サガテレビの吉冨綾花アナウンサーが5日までに自身のインスタグラムを更新。泥まみれの衝撃ビジュアルを公開した。 【写真】テレビで1年働くと…見事な成長ぶり 「昨日は干潟の祭典鹿島ガタリンピックについてお伝えしました。今年は晴天に恵まれ、会場には泥だらけの笑顔の人たちで溢れていました」とつづり、佐賀県鹿島市で5月31日に行われた「鹿島ガタリンピック」について報告。「鹿島－」は毎年初夏に有