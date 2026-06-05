ジグソーパズルでおなじみの「やのまん」から、ディズニー「プチ２ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場！『リメンバー・ミー』や『モンスターズ・インク』など、人気作品のキャラクターたちの、きらめく箔印刷のジグソーパズルです。 やのまん ディズニー「プチ２ライト カラフル・ゴールドシリーズ」 価格：各1,650円（税込）発売日：2026年6月中旬完成サイズ：16.5×21.5cm種類：全6種（カラフル・