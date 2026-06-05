国家のGNPの99％を戦争に注ぎ込む――。太平洋戦争末期、日本が記録したこの異常な数字の裏には、他国が決してやらなかった「巧妙な借金のカラクリ」が存在した。そして敗戦の裏で大蔵省が仕掛けたのは、極限のマネーゲームだった。（全2回の1回目）【動画を見る】GNPの99％が戦費に消えた？ 敗戦直前に大蔵省が仕掛けた“売り抜け”と借金のカラクリ（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月23日配信）昭和19年度の日本の戦費は735