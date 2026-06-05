〈GNPの99％が戦費に消えた？ 敗戦直前に大蔵省が仕掛けた“売り抜け”と借金のカラクリ〉から続く硬貨の重さをコンマ数グラム削り取って戦闘機を作る。金属が尽きれば、次は陶器でお金を作る計画を立てる――。敗戦が近づくにつれ、日本の戦時金融は常軌を逸した「狂気」と涙ぐましい徒労に飲み込まれていった。（全2回の2回目）【動画を見る】硬貨を削って戦闘機を作り、最後は陶器がお金に…第二次大戦時の日本を追い詰めた金