「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」と「ハリー・ポッター ショップ」各店舗に「ハリー・ポッター バースデーコレクション」の新グッズが登場。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で描かれた、「ハリー・ポッター」の忘れられない誕生日を象徴するバースデーケーキをモチーフにしたグッズです。さらに、スタジオツアー東京では7月31日に迎える「ハリー・ポッター」のお誕生日に合わ