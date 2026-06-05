『ドキュメント72時間』は「何も起こらない」時間こそが見どころだと思う。よく知らない世界の、さしてドラマチックでもない出来事が淡々と流れていくのを味わうのがいいんだ。たとえて言うなら「コンブだけで取ったダシに塩をひとつまみ入れた吸い物」のような味わいである。がぶがぶ飲んだら味もわからないが静かに口に含むと滋味があふれ出る……それが『ドキュメント72時間』の楽しみ方。で、『走れ！さすらいの地方競馬』で