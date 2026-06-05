文字通り、神をも恐れぬ男が捕まった。大野勝彦被告（当時65）は「動波神術」を操る「神生一人先生」と名乗り、芸能関係者の女性に性的行為を繰り返したとして逮捕された。被害者のA子さん（当時28）はいかにして罪深き「修行」へと引き込まれていったのか。【画像】「トイレで浣腸液を500mlも注入」「乳首や陰部をつまむ修行も…」鬼畜な手口で女性を支配した大野勝彦被告（65）「飛躍したければ、子宮のエネルギーを浄化しなけ