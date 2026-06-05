芸能界で長年活躍してきたタレントの梅宮アンナさん。出会いからわずか10日で入籍という電撃再婚から1年が経ったいま、結婚生活の本音を語った。【画像】“出会って10日で再婚”梅宮アンナの夫・世継恭規さん◆◆◆出会って10日で入籍。「今日がちょうど出会った日なんです」――ご結婚から1年が経ちますね。改めて、きっかけを聞かせてください。梅宮アンナ（以下、梅宮）実は今日が、去年の今日、出会った日なんです。そして