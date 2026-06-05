在仙台カンボジア王国名誉領事が、2024年までの4年間で約3億7000万円もの巨額の申告漏れを指摘されたことが、5月28日明らかになった。【実際の写真】在仙台カンボジア名誉領事だった73歳の男性はこちらコンサルタント料や顧問料として、東京や大阪の企業から20億円以上を集めたが、殆ど業務に実態がなく、一部を手数料として受け取った上で、大部分を企業側に戻していた。名誉領事が不正経理に加担し、得た手数料も申告してい