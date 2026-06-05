小泉防衛大臣はインドネシアのシャフリィ国防相と会談し、海上自衛隊の「あさぎり型」護衛艦の輸出などについて意見を交わしました。防衛省によりますと、両者の会談はきょう（5日）、都内で行われたということです。会談では、日本が改定した防衛装備品の輸出ルールをふまえ、シャフリィ国防相から海上自衛隊の「あさぎり型」護衛艦などの輸出を含む協力について「具体化したい」との発言があったとしています。両者は引き続き議