厚生労働省が公表した人口動態統計によると、2025年に国内で生まれた日本人は67万1236人で過去最少となった。その一方で、東京の2025年の出生数は8万5064人で、前年から857人増えて10年ぶりに増加に転じたという。【映像】充実しすぎ!? 東京の子育てや出産支援一覧ニュース番組『わたしとニュース』では、東京都の出生数増加とその背景にある手厚い支援について、弁護士の三輪記子氏とともに考えた。■東京都が10年ぶりに出生