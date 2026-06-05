三ケ島かな＝5日（ゲッティ＝共同）ヨネックス・レディース第1日（5日・新潟県ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）70で回った三ケ島かな、アマチュアで18歳の戸高玲奈（ルネサンス高）、皆吉愛寿香、木戸愛、川岸史果、吉田鈴、福山恵梨の7人が首位に並んだ。1打差の8位は前週2位の吉沢柚月ら9人の大混戦。前年覇者の高野愛姫は72の17位につけた。（賞金総額9千万円、優勝1620万円、出場108選手＝アマ5、晴れ、気温26.5度、東