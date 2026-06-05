北海道は5日、北方領土の元島民らが周辺の海上から先祖を弔う「洋上慰霊」を7月25日〜9月3日に計6回行うと発表した。ロシアのウクライナ侵攻が始まった2022年以降、墓参を含むビザなし訪問のめどが立っておらず、5年連続の実施となる。北海道と北方領土問題対策協会、元島民らでつくる「千島歯舞諸島居住者連盟」が主催。6回のうち4回は日帰りで、2回は船内で1泊する。根室港（根室市）から出港し、歯舞群島や国後島それぞれの