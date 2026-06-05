厚生労働省は今年度、肺がん検診でヘビースモーカー（重喫煙者）を対象とした低線量ＣＴ（コンピューター断層撮影）のモデル事業を始めた。がんによる死亡リスクを従来法よりも下げられることが近年の研究で分かっており、２０２７年度以降に全国の自治体での導入を目指す。国立がん研究センターの指針では、１日の平均喫煙本数に喫煙年数をかけた値が６００以上の人をヘビースモーカーとしている。１日２０本なら３０年以上の