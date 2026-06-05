男性6人組「SHOW―WA」ら歌謡界の次世代歌手4組が5日、東京都北区の北とぴあで行われた合同ライブ「キミパレ〜名曲アップデート！君と唄うヒットパレード〜」に出演した。第1、2部にSHOW―WA、MATSURI。青山新が1部に、風輪が2部に出演した。それぞれの餅曲のみならず、沢田研二「勝手にしやがれ」や寺尾聰「ルビーの指環」など懐かしの歌謡曲などを歌唱。さらには即興劇に挑戦するなど、歌以外でも客席を魅了した。イベント