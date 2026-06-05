映画『FUJIKO』の舞台は1977年の静岡である。男尊女卑のマインドが色濃く残る時代にシングルマザーとして生きた“菅波富士子”は木村太一監督の母親がモデルだという。企画・プロデュース・出演を担ったのは木村監督の盟友・MEGUMI、富士子役には片山友希が抜擢された。【画像】映画『FUJIKO』の場面写真をすべて見る片山友希（左）とMEGUMI©︎深野未季／文藝春秋女性をエンパワーする作品に関わりたかった──この