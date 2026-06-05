5日午前、愛知県知多市の製菓工場で火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、5日午前9時前、知多市岡田の「竹新製菓」の従業員から、「お菓子を焼いている機械から出火。火が天井まで上がっている」と119番通報がありました。火事があったのは、あられやおかきなどを製造する会社の工場で、消防車など10台が出動して、およそ3時間半後に火の勢いはおさまりました。当時、工場は稼働中で従業員らおよそ8