犬の飼い主がしがちな勘違い5つ 犬の行動やしぐさの意味の中には、思いも寄らない愛犬の本音が隠れている場合があります。以下では、犬の飼い主がしがちな5つの勘違いを挙げてみました。 1.尻尾を振っているのは「嬉しいから」 犬が尻尾を振るのは「嬉しいから」と認識しがちですが、その状況によっては全く異なる場合もあります。犬が尻尾を振るのは興奮状態を表しており、「怖い」「こっちに来るな」といった恐怖心