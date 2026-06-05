韓国人プロデューサー／DJのNight Tempo（ナイト・テンポ）が、この夏のフェス出演を盛り上げる強力なダンス・ナンバー「Cyber Era (feat. mashi-lo)」を6月10日（水）に配信リリースする。90年代ユーロダンスの中でも、ジュリアナ東京を中心に当時日本中を席巻した「ハードコア・テクノ」をオマージュしたこの曲は、SHACHI（シャチ）名義として海外人気EDMアクトの作品にもフィーチャーされている日本のフィーメイル・ラッパー、m