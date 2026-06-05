5月最終週の動員ランキングは、前週1位で初登場した『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が週末3日間で動員24万3000人、興収4億2500万円をあげて2週連続1位。北米では2週目に入ってから大きな下落率を記録した同作だが、日本では好調が続いていて、公開から10日間の累計動員は89万1300人、累計興収は15億1100万円。 参考：ハリウッド映画が3年半ぶりにトップ3独占しかし洋画全