バイエルンがフランクフルトに所属するドイツ代表DFナサニエル・ブラウンの獲得に乗り出しているようだ。4日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ブラウンは2003年生まれの現在22歳で左サイドバック（SB）を主戦場とするプレーヤー。ニュルンベルクでプロデビューを飾ると、2024−25シーズンからはフランクフルトでプレーしており、ここまで公式戦通算75試合出場7ゴール13アシストという成績を残している。その活