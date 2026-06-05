KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、JCBが提供する訪日客向けアプリ「MyJapan+ by JCB」向けに、訪日外国人向けのデータ専用eSIM「Japan SIM」を提供開始した。 「MyJapan+ by JCB」はジェーシービー・インターナショナルが提供する訪日客向けアプリで、台湾向けに提供が開始される。 データトッピングは、データ使い放題の24時間が660円、3日間が1540円、