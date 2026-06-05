岐阜県高山市で5日、特産の「タカネコーン」の種まきを小学生が体験しました。タカネコーンは標高およそ1500mの高山市高根町で育つ特産のトウモロコシで、昼と夜の寒暖差によって、糖度15度以上とメロン並みの甘さとなるのが特徴です。5日は地元の朝日小学校の3年生と4年生16人が、畑の一角で種まきを体験しました。濃いピンク色の種は1つの穴に2粒ずつまき、生育の良い方を残す「芽かき」を行った上で、9月に