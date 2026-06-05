日本代表は5月31日のキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦を小川航基の決勝弾で1−0と勝ち切り、国内での一次合宿を打ち上げた。6月2日には事前合宿地であり、第2戦・チュニジア代表戦の会場でもあるメキシコ・モンテレイへ移動。3日から現地で調整を行っている。このタイミングで満を持してチームに合流したのが、“日本の頭脳”とも言うべき男・鎌田大地だ。5月27日のUEFAカンファレンスリーグ決勝でラージョ・バ