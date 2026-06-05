トッテナム・ホットスパーがブライトンに所属するオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケに関心を寄せているようだ。4日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。2シーズン連続で残留争いに巻き込まれながらも、3月に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督のもとで何とかプレミアリーグに踏みとどまったトッテナム・ホットスパー。来る2026−27シーズンに向けては最終ラインの強化に