川崎フロンターレは６月５日、2026-27シーズンのトップチーム体制を発表し、長谷部茂利監督の続投を正式に決定した。また、長橋康弘ヘッドコーチは新たにU-21チームの監督に就任することが明らかになった。長谷部監督は2025年に、鬼木達前監督の後任として川崎の指揮官に就任。就任１年目の昨シーズンはリーグ戦で８位に終わったものの、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ではクラブを史上最高成績の準優勝へ導き