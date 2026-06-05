１０代前半の少女の上着をめくり撮影したとして、北海道・岩見沢児童相談所の職員が逮捕された事件で、男のスマートフォンから少女の画像が見つかっていたことがわかりました。岩見沢児童相談所の職員・吹谷望実容疑者は、採用前に働いていた札幌市東区の施設で１月、１０代前半の少女の上着をめくりスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。吹谷容疑者は同じ少女に対する不同意わいせつの疑いで５月に逮捕され