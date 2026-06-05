打たれた日にはベンチで悔しさを隠さないスコット(C)Getty Images守護神はふたたびリードを保てなかった。現地時間6月4日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦で、ドジャースは2-3と敗れた。8回裏に追いつかれて迎えた9回裏、クローザーのタナー・スコットを送り出したが、1死無塁の局面から相手主砲ケテル・マルテにサヨナラソロホームランを打たれてしまった。【動画】サヨナラ満塁弾を浴びた守護神スコットの投球シーン