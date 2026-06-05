地震で被災した石川県七尾市の復興を願い地元の高校生が伝統の「大豆飴(まめあめ)」をアレンジした和菓子を開発！5日、復興に役立ててもらおうと売上金の一部を七尾市に寄付しました。七尾市役所を訪れたのは鵬学園高校2年生の4人です。生徒たちは地震からの復興を願い、地元の老舗菓子店「梅屋常五郎」と七尾伝統の「大豆飴（まめあめ）」をチョコレート風味にアレンジした和菓子を開発し、Fucco(福来)と名付けました。2025年5月