俳優の黒木メイサさんは6月4日、自身のInstagramを更新。ボディラインが強調されるコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。【写真】黒木メイサの美ボディライン「可愛すぎる」黒木さんは5枚の写真を投稿。白いTシャツにデニムパンツを合わせた、シンプルなコーディネートです。Tシャツはぴったりとしたデザインで、美しくしなやかなボディラインが際立っています。コメントでは「似合うめちゃスタイルいいキレイですね」「