国会では、衆院選などでの“中傷動画疑惑”をめぐり、5日も野党側が、高市総理大臣を追及しました。高市総理は週刊誌が報じた音声を“昨夜聞いた”とした上で、“違和感があった”と答えました。5日の高市総理の答弁から何が見えてきたのか、日本テレビ政治部の矢岡亮一郎官邸キャップが解説します。◇高市総理が音声を「確認した」という点では、一歩前進でしたが、疑惑を打ち消す新たな事実、説明が出てきたかというと、