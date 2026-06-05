ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」初の「綿麻シリーズ」など、夏に向けた注目の新商品を6月5日から一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。「コンビニエンス