「ベビーリーフのイタリアンミックスサラダ」サラダクラブは、「ベビーリーフのイタリアンミックスサラダ」（84g）を、6月5日から北海道・沖縄県を除く全国で発売する。「ベビーリーフのイタリアンミックスサラダ」は、クセがなく栄養価の高いベビーリーフを、色鮮やかな野菜とともにミックスしたトレータイプの商品。レタス、サニーレタス、レッドキャベツをベースに、柔らかく風味豊かなベビーリーフや2色のパプリカをトッピング