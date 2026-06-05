『ウチの万李がお世話になります』■早くも関係バレ⁉ 若手俳優と新任マネージャーが紡ぐ芸能界×バディラブコメ『ウチの万李がお世話になります』（海道ちとせ/白泉社）のコミックス最新5巻が、2026年6月5日（金）に発売。前巻で“秘密の恋”をスタートさせた主人公たちだったが、早くも“関係バレの危機”が二人に迫る。月刊『LaLa』で連載中の同作は、若手俳優と新任マネージャーが紡ぐ芸能界×バディラブコメ。「単行本