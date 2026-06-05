デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、「創作の楽しみを思い出す場」を掲げるショップ兼ブランド「TOUCH ＆ FLOW（タッチアンドフロー）」が展開するアートプロジェクト「Art Touch（アートタッチ）」から、画家・イラストレーターとして活動する、こうのかなえ氏による作品を起用した「アートポスター」（3サイズ、全1