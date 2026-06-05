テレビ東京は５日、番組「種から植えるＴＶ」で、視聴者プレゼントの抽選および発送が一定の期間、行われていなかったと公表。「ご応募いただいた視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます。今回の事態は、当社の担当部署のミスとチェック体制の不備が原因であり、当社として深く反省するとともに、以下の通り対象となる皆様への対応および再発防止策を講じてまいります」と謝罪した。プレゼントは応募者の中から毎週当選者を選定