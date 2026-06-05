アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年期間限定で販売している「ピーチデザート」4種を6月10日から販売する。今年も桃を使用した「ピーチデザート」メニュー全4品がラインアップ。さらに、ピーチソースが新しくなり、桃の果肉感をより感じられるソースに仕上げた。ピーチの爽やかな甘さや香りとともに、口の中でじゅわっと広がる瑞々しさがたまらない期間限定のピーチデザートを是非この機会に賞味し