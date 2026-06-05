「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」カルビーは、“噛むほどうまい”堅い食感が人気のポテトチップス「堅あげポテト」から、ファンのアイデアを商品化した「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」を6月15日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、6月22日から期間限定発売する。「堅あげポテト」は、19世紀半ばに米国で生まれた伝統的と言われる釜あげ製法を受け継ぎ開発したポテトチップス