舞台裏でも変わらない。首位を走るヤクルト・池山隆寛監督（６０）だ。３日の対ロッテ戦（神宮球場）の試合前のこと。台風の接近で練習は室内練習場で行われることに。チームのクラブハウスから室内練習場へ向かう球場内の通路でシャッターチャンスを狙った。万が一、試合が中止になった時に、監督や主力の写真をおさえておけば、“憂いなし”だ。選手たちの表情が明るい。カメラマンのレンズに笑顔を見せる。首位を走るチー