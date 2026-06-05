安全靴や作業着等を販売するミドリ安全は、重量物を扱う現場で足の甲を保護する安全靴向けに、足の屈曲に合わせて甲プロテクタが追従して可動する新構造について、特許を取得した。従来の甲プロテクタ付き安全靴は上部を固定するため、足を曲げる際にプロテクタが靴のアッパー部分と干渉し、しゃがむ・歩くといった動作を妨げやすいことが現場での課題だった。同技術は、甲プロテクタの裏面に設けたループに靴紐を通す構造によって